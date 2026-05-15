Спасатели из Москвы прибыли в Ульяновск для поиска пропавших на Волге подростков
В Ульяновской области продолжаются поиски подростков, пропавших на Волге.
Спасатели из Москвы прибыли в Ульяновск для поиска двух подростков, пропавших на Волге в конце марта. Данную информацию сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
К работе подключились сотрудники Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России — они привезли спецтехнику и оборудование. Вместе с ними действуют местные специалисты, водолазы и следователи.
«От региона задействованы силы и средства Центра ГИМС МЧС России по Ульяновской области и Службы гражданской защиты и пожарной безопасности, а также специалисты Следственного комитета», — говорится в сообщении.
Речь идёт о мальчиках 2011 года рождения, которые ушли из дома в ночь на 23 марта. По словам матери одного из них, дети направились пешком от микрорайона Нижняя Терраса в сторону Ленинского района прямо по льду реки. Примерно в 300 метрах от правого берега их следы терялись — там начинались промоины. Камеры наблюдения зафиксировали подростков на остановке и позже на дамбе. Их путь через реку отследил квадрокоптер по следам на снегу. В апреле поиски приостановили из-за ледохода.
