Спасатели из Москвы прибыли в Ульяновск для поиска пропавших на Волге подростков

« От региона задействованы силы и средства Центра ГИМС МЧС России по Ульяновской области и Службы гражданской защиты и пожарной безопасности, а также специалисты Следственного комитета », — говорится в сообщении.

Речь идёт о мальчиках 2011 года рождения, которые ушли из дома в ночь на 23 марта. По словам матери одного из них, дети направились пешком от микрорайона Нижняя Терраса в сторону Ленинского района прямо по льду реки. Примерно в 300 метрах от правого берега их следы терялись — там начинались промоины. Камеры наблюдения зафиксировали подростков на остановке и позже на дамбе. Их путь через реку отследил квадрокоптер по следам на снегу. В апреле поиски приостановили из-за ледохода.