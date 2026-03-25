Психологи оказывают помощь одноклассникам пропавших на Волге подростков

В Ульяновске ведутся поиски подростков, пропавших во время перехода Волги. Уполномоченный по правам ребёнка региона Ольга Иванова сообщила о постоянном взаимодействии со спасательными службами и участии волонтёров. Об этом она рассказала ТАСС.

«С ночи 23 марта, как только получила сигнал о пропаже ребят, с первых минут взаимодействую с Главным управлением МЧС России по Ульяновской области. Каждый час в оперативном порядке сверяем информацию о ходе поисков несовершеннолетних», — отметила она.

Она также выразила надежду на скорейшее обнаружение подростков и поблагодарила всех, кто участвует в поисках. К операции подключены сотрудники экстренных служб, а также неравнодушные граждане, помогающие в обследовании территории.

Иванова добавила, что с ребятами из классов пропавших работают психологи. Одноклассники тяжело переживают произошедшее.