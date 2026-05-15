Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 09:46

Польские спецслужбы задержали пожилого россиянина, которого считают вором в законе

В Польше задержали 79-летнего россиянина со статусом вора в законе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Польше задержали 79-летнего гражданина России, которого местные власти идентифицировали как вора в законе. Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский. По его словам, операцию провели сотрудники Центрального следственного бюро полиции, Агентства внутренней безопасности и Службы охраны границы.

«Задержали россиянина, который имеет статус вора в законе и может быть связан с организованной преступностью в Польше. Он находится в охраняемом центре для иностранцев, где будет пребывать до завершения процедуры депортации», — написал Кервиньский в X.

Дипломат Семёнов: Россияне в Польше со слезами восприняли закрытие консульства в Гданьске
Дипломат Семёнов: Россияне в Польше со слезами восприняли закрытие консульства в Гданьске

Как утверждает Центральное следственное бюро полиции, задержанного зовут Владимир Д. Его взяли под стражу в конце апреля на территории Мазовецкого воеводства. В ведомстве также заявили, что в отношении мужчины было выдано «зелёное уведомление» Интерпола. Такой формат используют для предупреждения правоохранительных органов о человеке, который может представлять угрозу общественной безопасности.

Сейчас россиянин находится в охраняемом центре для иностранцев. Там он будет оставаться до завершения процедуры депортации.

Дипломат призвал россиян не ездить в Польшу без необходимости
Дипломат призвал россиян не ездить в Польшу без необходимости

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Польша
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar