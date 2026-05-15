Польские спецслужбы задержали пожилого россиянина, которого считают вором в законе

В Польше задержали 79-летнего гражданина России, которого местные власти идентифицировали как вора в законе. Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский. По его словам, операцию провели сотрудники Центрального следственного бюро полиции, Агентства внутренней безопасности и Службы охраны границы.

«Задержали россиянина, который имеет статус вора в законе и может быть связан с организованной преступностью в Польше. Он находится в охраняемом центре для иностранцев, где будет пребывать до завершения процедуры депортации», — написал Кервиньский в X.

Как утверждает Центральное следственное бюро полиции, задержанного зовут Владимир Д. Его взяли под стражу в конце апреля на территории Мазовецкого воеводства. В ведомстве также заявили, что в отношении мужчины было выдано «зелёное уведомление» Интерпола. Такой формат используют для предупреждения правоохранительных органов о человеке, который может представлять угрозу общественной безопасности.

