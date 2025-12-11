Путин в Индии
11 декабря, 11:14

Дипломат призвал россиян не ездить в Польшу без необходимости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Bumble Dee

Россиянам следует воздержаться от поездок в Польшу при отсутствии крайней необходимости. Такое заявление сделал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, комментируя задержание в Варшаве сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина.

«Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже обращал внимание на ситуацию, и мы полностью разделяем эту оценку: в нынешних условиях российским гражданам лучше избегать поездок в Польшу без излишней необходимости», — сказал Ордаш в беседе с РИА Новости.

Ранее в Польше задержали российского учёного и представителя Эрмитажа Александра Бутягина из-за раскопок в Крыму. Украина обвинила его в «уничтожении объектов культурного наследия». За учёного вступился Кремль и российский МИД. Самого Бутягина тем временем готовят к экстрадиции.

