Дипломат призвал россиян не ездить в Польшу без необходимости

Россиянам следует воздержаться от поездок в Польшу при отсутствии крайней необходимости. Такое заявление сделал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, комментируя задержание в Варшаве сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина.

«Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже обращал внимание на ситуацию, и мы полностью разделяем эту оценку: в нынешних условиях российским гражданам лучше избегать поездок в Польшу без излишней необходимости», — сказал Ордаш в беседе с РИА Новости.