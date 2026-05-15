Россия открыта к диалогу с США в разных сферах, но не станет жертвовать национальными интересами ради переговорного процесса, в том числе по Украине. Об этом «Газете.ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Аналитик подчеркнул, что если удастся дипломатическим путём достичь целей спецоперации, это будет замечательно. Однако никто не будет сдавать интересы страны в угоду сохранению диалога с американцами. Повторения событий времён перестройки, когда мы «сдавали всё и вся», ждать не стоит.

Дудаков напомнил, что администрация Трампа не рассматривает Россию как противника и предпочитает вести переговоры по разным направлениям: урегулирование вокруг Ирана, сотрудничество в Арктике и другие.

Тем не менее США продолжают предпринимать действия в ущерб РФ, несмотря на переговорный процесс по Украине. В МИД РФ уточнили, что Вашингтон не ослабляет санкционное давление. Отдельные послабления действительно имеют место, однако они носят исключительно конъюнктурный характер.