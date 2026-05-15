В МИД РФ заявили о действиях США, которые вредят России

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА «Новости» заявил, что Соединённые Штаты продолжают предпринимать действия в ущерб РФ, несмотря на переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что параллельно с дипломатическими усилиями Вашингтон не ослабляет санкционное давление.

«Есть и иные действия, которые наряду с этим направлены на ущерб России – это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», – сообщил Панкин.

По его словам, отдельные послабления в санкционном режиме действительно имеют место, однако они носят исключительно конъюнктурный характер. Замминистра отметил, что все следят за новостями и прекрасно понимают причины подобных решений – например, в вопросе продления лицензий американского Минфина на поставки нефти из России.

«Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны», – добавил Панкин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил курс США при Дональде Трампе и Джо Байдене. По его оценке, публично произносится много правильных заявлений о перспективах взаимовыгодных проектов. Однако реальность выглядит иначе. Он пояснил, что введённые при прошлой администрации рестрикции остаются в силе, а нынешняя команда принимает уже и собственные инициативы. Глава ведомства назвал это экономическим «наказанием» России.