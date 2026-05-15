Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с градом и грозы

В Москве и Московской области на пятницу, 15 мая, объявили жёлтый уровень погодной опасности — ожидаются ливни с градом, грозы и сильный ветер. Об этом предупредила пресс-служба Гидрометцентра России.

Режим повышенного внимания вводится с 12:00 и продержится до 21:00 Порывы ветра в этот период могут достигать скорости в 15 метров в секунду.

В пресс-службе столичного городского хозяйства заранее призвали горожан быть осторожнее. Не стоять и не парковать машины под деревьями, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а главное — не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что явление Эль-Ниньо не окажет заметного влияния на летнюю погоду в Москве даже при условии его мощного развития в ближайшие месяцы. Климатические модели действительно допускают сильное развитие Эль-Ниньо, из-за чего 2026 год может войти в число рекордно тёплых за всю историю метеонаблюдений. Однако прямого эффекта для столичного региона ждать не приходится. Очаг этого природного феномена расположен в экваториальной зоне Тихого океана, а это слишком далеко от европейской территории страны.