Лавров рассказал о запросах ряда стран на вступление в БРИКС

Несколько стран уже официально попросились в БРИКС, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД государств, входящих в объединение. Он не стал уточнять, какие именно государства хотят стать полноправными членами, но сказал, что такие обращения есть.

«Есть конкретные обращения по получению полноправного членства. Я не думаю, что есть смысл публично об этом говорить», — отметил министр.

При этом Лавров отметил, что БРИКС не торопится с расширением, потому что за последние пару лет состав объединения вырос вдвое. Сейчас нужно привыкнуть работать в новом, увеличенном формате. По словам главы МИД, интерес к БРИКС не падает, несмотря на давление Запада. Особенно США, которые публично объявили БРИКС чуть ли не главным врагом прогресса. Страны-участницы продолжают притягивать к себе всё больше государств, потому что в БРИКС все общаются на равных, уважают мнение каждого и ищут честный баланс интересов.

Лавров добавил, что экономики членов БРИКС будут расти быстрее остальных, а их доля в мировом ВВП уже достигла 40 процентов. Глава МИД также подчеркнул, что за 20 лет БРИКС прошёл серьёзный путь и теперь его считают главным элементом в формировании нового многополярного миропорядка. При этом никто в объединении не собирается отгораживаться от Запада.

«Сформировалась очень надёжная, прочная я бы сказал, культура общения, которая коренится во взаимном уважении и суверенном равенстве, настрое на учёте мнения всех, формировании честного баланса интересов в качестве залога выполнимости, реализуемости всех достигаемых договорённостей. Именно такой подход обеспечивает, как мы убеждены, устойчивость и авторитет БРИКС среди государств мирового большинства, сохраняет притягательность для все большего и большего числа стран», — сказал он.

БРИКС создали в 2006 году Россия, Китай, Индия и Бразилия. В 2011 году добавилась ЮАР. В 2024-м к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в 2025-м — Индонезия. Также есть страны-партнёры: Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

«Объединение реально рассматривается в качестве главного, лидирующего элемента в процессе формирования полицентричного миропорядка и продвижения интересов государств мирового большинства», — добавил Лавров.

Напомним, Сергей Лавров посетил Нью-Дели, где принял участие в саммите глав МИД БРИКС. Там он также встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Они обсудили партнёрство республики с РФ, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.