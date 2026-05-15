«Не сдадите телефон, они достанут пистолет»: Лавров осадил дерзкого иностранного журналиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место журналиста, который дважды пытался прервать его громким общением по телефону. Инцидент произошёл на пресс-конференции в Нью-Дели, где глава российской дипломатии находится с официальным визитом.

Лавров осадил наглого журналиста в Индии. Видео © МИД РФ

Лавров начал свою речь, как в зале один из журналистов громко ответил на телефонный звонок. Министр по-английски вежливо попросил его завершить беседу и не мешать выступлению. После этого Лавров продолжил свою речь. Но то ли журналист не понял замечания, то ли это была намеренная провокация, он вновь громко заговорил по телефону. Тогда дипломат ответил уже в жёсткой форме.

«Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу! Ребят, выведите его отсюда... Сэр, если вы не сдадите свой телефон, они достанут пистолет», — сказал Лавров. Последнее предложение он проговорил уже с улыбкой, в зале оценили шутку, раздались аплодисменты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пошутил во время встречи с ливийским коллегой в Москве, вызвав смех участников переговоров. В начале встречи российский министр обратился к представителю Ливии на английском языке, поблагодарив его за визит и отметив перспективы двустороннего сотрудничества. После этого и.о. главы МИД Ливии Тахер Баур предложил вести беседу на арабском и русском языках с переводом. «А я думал, я по-русски говорил», — сказал Лавров, рассмешив ливийскую делегацию.