В ЭИСИ объяснили специфику замеров общественного мнения в предвыборный период

В Москве представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили, как правильно замерять рейтинги партий перед выборами в Госдуму 2026 года. Главный вывод: рейтинг — это не прогноз и не приговор, а просто один из инструментов анализа.

Почему цифры различаются?

Разные соцслужбы (ВЦИОМ, ФОМ и другие) получают неодинаковые результаты, потому что используют разные методы: кто-то опрашивает людей по телефону, кто-то ходит по квартирам, кто-то проводит онлайн-опросы. Каждый способ по-своему охватывает аудиторию, поэтому цифры всегда будут отличаться. И это нормально.

ВЦИОМ теперь комбинирует методы

Директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что с мая центр использует комбинированные опросы: 800 человек опрашивают по телефону, 800 — очно. Это помогает компенсировать недостатки каждого метода. По последним данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» — 31,2%, у КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» — от 9 до 12%, у «Справедливой России» — 4,2%.

ФОМ делает ставку на личное общение

Лариса Паутова из ФОМ отметила, что поквартирные опросы остаются их ключевым методом для охвата малоактивных групп населения. По её словам, именно личный контакт обеспечивает высокую достоверность, особенно среди пожилых граждан, семей с детьми и оседлой молодёжи. По данным ФОМ, у «Единой России» сейчас 39%, у ЛДПР — 11%, у КПРФ — 8%, у «Новых людей» — 6%, у «Справедливой России» — 4%.

Онлайн-опросы — метод, а не замена

Онлайн-социология тоже имеет право на жизнь: она быстрая и даёт честные ответы, потому что человек отвечает в комфортной обстановке. Но это лишь один из методов, а не панацея.

Главное: рейтинг — не итог выборов

Итогом дискуссии стало понимание, что электоральные рейтинги — это не приговор, а аналитический инструмент. Они помогают партиям и экспертам оценить настроения общества и скорректировать стратегии перед выборами, но не предсказывают точные результаты. Доцент Финансового университета Павел Данилин подчеркнул, что реальный результат голосования зависит от явки, мобилизации сторонников и настроений в день выборов. А рейтинги лишь показывают картину «здесь и сейчас».

«Рейтинг показывает гипотетический результат, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Реальные итоги зависят от явки, мобилизации и настроений избирателей», — пояснил эксперт.

