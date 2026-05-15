Сын Илона Маска вызвал ажиотаж в Китае — его шёлковый жилет с драконами сметают в магазинах

В Китае начался настоящий ажиотаж вокруг наряда сына американского миллиардера Илона Маска, в котором он появился вместе с отцом в Пекине. Информационное агентство «Синьхуа» обратило внимание на одежду маленького наследника из-за китайских мотивов в принтах.

Бизнесмен присутствовал с шестилетним сыном в Доме народных собраний для встречи с делегацией президента США Дональда Трампа. Сначала китайцы удивились странному имени. Ребёнка зовут X A-Xii. Не меньше вопросов вызвал и наряд сына миллиардера. На нём был шёлковый жилет в китайском стиле и сумка ручной работы с головой тигра. Тем самым Маск отметил своё уважительное отношение к культуре КНР.

Как выяснили журналисты, это китайский бренд Sheicai Chu, цена такой детской жилетки может достигать 1 тысячи юаней (примерно 10 тысяч рублей). Сейчас компания испытывает подъём, спрос на её товары вырос после появления Маска-младшего в аутентичных нарядах.

Но некоторые пользователи не оценили стиль ребёнка, выразив мнение, что всё это сделано для показухи, а сам мальчик вообще не является приверженцем иностранной культуры в силу возраста. Китайцы задались вопросом, а почему сам бизнесмен на появился в чём-то подобном, раз есть такая тяга к подобной символике с драконами и тиграми. «А почему бы Маску самому не примерить образ кунг-фу панды?», — пошутил пользователь.

Как уже сообщалось, предприниматель Илон Маск, прибывший в Китай вместе с делегацией президента США Дональда Трампа, взял с собой шестилетнего сына X A-Xii. Во время визита бизнесмен сообщил, что ребёнок изучает китайский язык.