Турецкий суд отклонил иски России по исторической вилле Тарабья на Босфоре
Двадцатый Стамбульский суд по гражданским делам отклонил все требования участников процесса о признании права собственности России на виллу Тарабья на берегу Босфора. Об этом сообщили в зале суда.
Кроме того, суд ввёл ограничения на использование здания нынешними владельцами, касающиеся передачи или продажи имущества третьим лицам.
Адвокат Селим Сарыибрахимоглу, представляющий российскую сторону, заявил, что решение будет обжаловано, в том числе в Конституционном суде Турции.
В ноябре 2025 года стамбульский суд признал потомков русского дипломата Николая Исвечина владельцами исторического особняка на Босфоре, приобретённого им в 1868 году. После 17-летнего разбирательства суд отклонил претензии турецких ведомств и российской стороны. Стоимость имущества оценивается в $1,5 млрд.
