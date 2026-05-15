15 мая, 13:04

Турецкий суд отклонил иски России по исторической вилле Тарабья на Босфоре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jokerpro

Двадцатый Стамбульский суд по гражданским делам отклонил все требования участников процесса о признании права собственности России на виллу Тарабья на берегу Босфора. Об этом сообщили в зале суда.

Кроме того, суд ввёл ограничения на использование здания нынешними владельцами, касающиеся передачи или продажи имущества третьим лицам.

Адвокат Селим Сарыибрахимоглу, представляющий российскую сторону, заявил, что решение будет обжаловано, в том числе в Конституционном суде Турции.

Отдых в Турции в мае подорожал на 30%, но туры в Сочи и Крым всё равно дороже

В ноябре 2025 года стамбульский суд признал потомков русского дипломата Николая Исвечина владельцами исторического особняка на Босфоре, приобретённого им в 1868 году. После 17-летнего разбирательства суд отклонил претензии турецких ведомств и российской стороны. Стоимость имущества оценивается в $1,5 млрд.

Владимир Озеров
