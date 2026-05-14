14 мая, 08:24

Отдых в Турции в мае подорожал на 30%, но туры в Сочи и Крым всё равно дороже

Отдых в Турции в мае подорожал примерно на 30%, но всё ещё остаётся конкурентным по цене по сравнению с российскими курортами. Об этом сообщает Baza со ссылкой на эксперта РСТ Михаила Абасова.

Рост стоимости связан с инфляцией в самой Турции: за год там заметно подорожали отели, рестораны, транспорт и другие туристические услуги. При этом спрос почти не просел. На фоне нестабильности в других направлениях часть россиян, наоборот, выбирает Турцию из-за безвизового режима, широкой авиасети и большого выбора форматов отдыха.

Зарубежные поездки уже занимают более половины летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, сказано в публикации.

Недельный тур в Анталью для семьи из трёх человек в отель 4* по системе «всё включено» стоит около 150 тысяч рублей. Похожий отдых в Сочи обойдётся примерно в 153 тысячи, а Евпатория — в 133 тысячи без учёта дороги, которая добавит ещё около 40 тысяч рублей и почти полтора дня пути.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Турции и Сочи туристов обложили налогом «на жадность». Таким образом, в некоторых заведениях за совместное использование блюд и даже мытьё посуды теперь требуют отдельную плату.

Владимир Озеров
