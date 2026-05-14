Турция заменит в учебниках «Крестовые походы» на «Крестовые нападения»

Турция переписывает школьную историю: в новых учебниках термин «Крестовые походы» официально заменят на «Крестовые нападения». Власти страны объясняют это борьбой с «европоцентричным взглядом» на мировую историю и пересмотром западных трактовок событий. Новые формулировки уже стали частью обновлённой образовательной программы.

Министр образования Турции Юсуф Текин заявил, что привычное выражение «Крестовые походы» создаёт романтизированный образ событий, которые, по мнению Анкары, были именно нападениями. Выступая на мероприятии «Рамадан в сердце образования», он подчеркнул, что школьные термины напрямую формируют мировоззрение учеников, поэтому государство намерено отказаться от ряда западных исторических концепций.

Под изменения попал и термин «Географические открытия». Теперь в турецких учебниках его будут называть «Началом колониализма». По словам Текина, прежнее определение отражало исключительно европейскую точку зрения и игнорировало последствия для других народов.

Кроме того, вместо понятия «Средняя Азия» в учебной программе закрепят название «Туркестан». Министр пояснил, что именно такой термин чаще используется в научной литературе, тогда как прежнее название он связал с политической атмосферой эпохи после Второй мировой войны.

На этом фоне Текин отдельно заявил о необходимости укреплять национальное сознание среди молодёжи. По его словам, Турция должна сохранять собственный взгляд на историю и ценности, поскольку «империалистические силы следят за страной».

