Эрдоган вновь призвал к принятию новой конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости подготовки и принятия новой конституции страны. Заявление прозвучало в ходе торжеств по случаю 158-й годовщины Государственного административного суда.

«Перед нами открывается возможность построить нашу демократию снизу вверх с помощью новой, всеобъемлющей, либеральной и гражданской конституции», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, новый основной закон должен укрепить правовую систему, защиту демократии и интересы граждан. Он также отметил, что документу предстоит отразить современные политические и общественные реалии республики.

Турецкий президент уже говорил, что действующая конституция, принятая в 1982 году, уже не отвечает вызовам времени, несмотря на внесённые поправки. Работа над новой редакцией продолжается, а к участию в её подготовке власти призывают все политические силы.

Ранее Эрдоган предложил использовать Стамбул как площадку для продолжения переговоров по Украине. Между сторонами продолжаются контакты и взаимодействие по данной теме. Заявление прозвучало на полях ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Стамбуле.