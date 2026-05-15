Суд заочно приговорил экс-журналиста «Коммерсанта» Соловьёва к 3 годам колонии

Савёловский районный суд Москвы заочно приговорил к трём годам лишения свободы бывшего журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьёва, который сотрудничал с «Фондом Карнеги»*. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

«Суд <...> признал виновным Соловьёва Владимира Вячеславовича в участии в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Суд установил, что журналист регулярно публиковал на сайте организации свои статьи о ситуации в Приднестровье. Приговор вынесен заочно. Кроме того, Соловьёву запретили три года заниматься администрированием сайтов.

Раньше Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Алексея Гомона** к девяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в том, что он дважды призывал к террористической деятельности через интернет. Кроме того, суд запретил ему четыре года заниматься администрированием сайтов.

