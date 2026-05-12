Суд заочно приговорил главреда «Дождя»* Тихона Дзядко** к 8 годам колонии

Головинский суд Москвы заочно приговорил главного редактора «Дождя»* Тихона Дзядко** к восьми годам лишения свободы по делу о фейках об армии и неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Суд также назначил журналисту штраф в размере 250 тысяч рублей. Дополнительно Дзядко* запретили заниматься администрированием социальных сетей на срок 4 года. Отдельно ему вменялось нарушение законодательства об иноагентах — из-за отсутствия обязательной маркировки в публикациях.

По версии следствия, в 2022 году он разместил в мессенджере две публикации с заведомо ложными данными о спецоперации. Мотивом указана политическая ненависть.

Материалы были выложены для просмотра неограниченному числу пользователей. В тот момент журналист находился за пределами РФ.

Как уточнили в ведомстве, до инкриминируемых событий его дважды наказывали в административном порядке за нарушение правил деятельности иноагента. Несмотря на это, в декабре 2024 года он неоднократно распространял контент в интернете без необходимой маркировки.

