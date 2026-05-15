«Девушки — это мясо»: Главред «А!» обрёл армию врагинь, удалился из соцсетей и вылетел с работы

Главного редактора питерского издания «А!» уволили из-за поста в соцсетях, в котором он заявил, что девушки — это «мясо». Алексей Е. поделился мнением в своих социальных сетях.

Журналист писал, что его раздражает, когда представительницы прекрасного пола интересуются статусом отношений и задают вопрос: «кто мы друг другу?». По его мнению, некоторые девушки должны восприниматься исключительно как партнёры для секса. Пост быстро стал вирусным — за несколько часов его увидели тысячи человек. Одна из возмущённых читательниц отправила скриншот работодателю Алексея — редакции «А!». После скандала главред удалил свои аккаунты в соцсетяхх, но это его не спасло — он был вынужден покинуть должность.

Издание уже принесло извинения за слова своего сотрудника и объявило, что разрывает с ним все трудовые отношения. В редакции подчеркнули, что такие заявления неприемлемы и не отражают ценности издания. Кроме того, компания пообещала перевести крупное пожертвование в кризисный центр помощи женщинам.

Ранее Екатерина Мизулина жёстко раскритиковала предпринимателя Германа Стерлигова за его оскорбительные слова о школьницах. Скандал разгорелся после того, как бизнесмен назвал школьниц, которые делают яркий макияж на выпускной, шлюхами и сравнил их с «раскрашенными папуасами». Кроме того, он заявил, что косметическая индустрия якобы использует в своей продукции биоматериалы, полученные после абортов.