Оскорбил — приготовь 20 тысяч рублей: В России захотели штрафовать за мизогинию

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым подготовили законопроект о введении административной ответственности за публичные призывы к ограничению прав женщин. Документ направят в Госдуму, пишет ТАСС.

Инициатива предусматривает внесение новой статьи в КоАП РФ. За оскорбительные высказывания предлагается штрафовать граждан на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Речь идёт о призывах, затрагивающих ограничения прав женщин в сфере образования, труда и участия в общественно-политической жизни, а также о заявлениях, унижающих их достоинство.

Авторы проекта отмечают, что в последние годы в публичном пространстве участились подобные высказывания, которые противоречат принципу равенства, закреплённому в Конституции. По мнению парламентариев, законопроект станет превентивной мерой и поможет сократить число подобных заявлений в обществе.

