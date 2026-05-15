Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 14:14

На Кубе вспыхнули «кастрюльные» протесты против блэкаутов, на улицах жгут костры

Обложка © X / Ariel Maceo Tellez

Обложка © X / Ariel Maceo Tellez

Протесты вспыхнули в Гаване в ночь на 14 мая из-за масштабных веерных отключений электричества на фоне энергетической блокады Кубы со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

Жители Кубы протестуют против отключений света. Видео © X / Naeem Aslam

Жители нескольких районов столицы вышли на улицы, перекрывали дороги, разжигали костры из мусора и стучали кастрюлями. Они скандировали лозунги: «Включите свет!» и «Народ един — он непобедим!».

По данным агентства, в отдельных случаях электроэнергию возвращали в районы, где проходили акции, после чего протестующие уходили домой. Reuters отмечает, что эти акции стали крупнейшими протестами с начала энергетического кризиса на Кубе. Власти пытаются стабилизировать ситуацию, получая поддержку от Китая, включая поставки солнечных панелей.

По словам кубинского министра энергетики Висенте де ла О Леви, света в некоторых районах столицы нет по 20—22 часа в день. Кубинцы стремятся покинуть остров, если такая возможность представится.

Директор ЦРУ прилетел в Гавану, чтобы убедиться в отсутствии террористов на Кубе
Директор ЦРУ прилетел в Гавану, чтобы убедиться в отсутствии террористов на Кубе

Напомним, Куба столкнулась с серьёзным топливным кризисом на фоне обострения отношений с США. Ранее Life.ru сообщал, что «Остров свободы» полностью исчерпал запасы мазута и дизельного топлива. В Кремле отмечали, что Москва контактирует с Гаваной на фоне энергетического кризиса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Куба
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar