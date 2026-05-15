На Кубе вспыхнули «кастрюльные» протесты против блэкаутов, на улицах жгут костры

Протесты вспыхнули в Гаване в ночь на 14 мая из-за масштабных веерных отключений электричества на фоне энергетической блокады Кубы со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

Жители нескольких районов столицы вышли на улицы, перекрывали дороги, разжигали костры из мусора и стучали кастрюлями. Они скандировали лозунги: «Включите свет!» и «Народ един — он непобедим!».

По данным агентства, в отдельных случаях электроэнергию возвращали в районы, где проходили акции, после чего протестующие уходили домой. Reuters отмечает, что эти акции стали крупнейшими протестами с начала энергетического кризиса на Кубе. Власти пытаются стабилизировать ситуацию, получая поддержку от Китая, включая поставки солнечных панелей.

По словам кубинского министра энергетики Висенте де ла О Леви, света в некоторых районах столицы нет по 20—22 часа в день. Кубинцы стремятся покинуть остров, если такая возможность представится.