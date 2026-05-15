15 мая, 14:25

Культовое шоу Top Gear может вернуться на экраны в 2027 году

Обложка © ТАСС / AP / Miles Willis

Британская вещательная корпорация BBC задумалась над воссозданием популярного телешоу Top Gear, посвящённого автомобилям. Программа может снова выйти на экраны в 2027 году, к 50-летнему юбилею первого выпуска. Информацией делится газета The Sun со ссылкой на свои источники.

«Боссы «Би-би-си» заинтересованы в том, чтобы оживить Top Gear, поскольку они так и не смогли заполнить пустоту, образовавшуюся после закрытия программы. Многие зрители жаждут автомобильного шоу, и не только в Великобритании. Эта программа пользуется большой любовью, это самостоятельный бренд, за которым следят миллионы людей по всему миру», — рассказал собеседник издания.

Программа была создана ещё в 1977 году, но успеха авторам удалось добиться не сразу. Сердца зрителей были завоёваны лишь в 2002 году. Вплоть до 2015 года передача пользовалась невероятным успехом, всё благодаря таким ведущим, как Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. В одной только Британии 6 миллионов человек еженедельно смотрели выпуски Top Gear.

Шоу приостановили в 2022 году, когда последний состав ведущих буквально распался, один из них (Эндрю Флинтофф) получил тяжёлые травмы во время съёмок, ему была выплачена внушительная компенсация. Перезапуска программы не произошло. При этом в «Би-би-си» не раз уверяли, что не станут возвращать шоу на экраны. Сейчас не раскрывается, кто может стать ведущими Top Gear.

Осенью 2025 года сообщалось, что бывший ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон ушёл из жизни в 68 лет. Он скончался 8 ноября из-за рака лёгких.

Татьяна Миссуми
