Минюст внес Биргера, Казанского и Фанайлову в реестр иноагентов

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В него внесли новых физических лиц и организации. В список попали журналист и бывший заместитель главного редактора журнала «Афиша» Георгий Биргер*, украинский блогер Денис Казанский*, поэтесса Елена Фанайлова* и социолог Сергей Ерофеев*. Также реестр пополнил Информационно-аналитический центр «БАШНЯ»*.

Кроме того, Минюст включил в перечень Ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы»*. Ещё одной организацией в обновлённом списке стало коворкинг-пространство в Вильнюсе Reforum Space Vilnius*.

Реестр иноагентов регулярно обновляется Минюстом. Для внесённых в него лиц и организаций действуют предусмотренные законом ограничения и требования, включая отчётность и маркировку распространяемых материалов.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов