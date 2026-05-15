В Брянске спустя четыре месяца нашли тело второго ребёнка, угодившего под лёд

Обнаружено тело второго ребёнка, который 20 января провалился под лёд реки Десна в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК.

«Следственные органы <...> сообщают об обнаружении в реке Десна тела второго малолетнего ребёнка, провалившегося 20 января 2026 года под лёд», — говорится в сообщении.

Поисковая операция продолжалась почти четыре месяца. Где именно нашли погибшего, не уточняется. Назначены экспертизы, расследование продолжается.