В Брянске спустя четыре месяца нашли тело второго ребёнка, угодившего под лёд
Сотрудник Следственного комитета у служебного автомобиля. Обложка © Life.ru
Обнаружено тело второго ребёнка, который 20 января провалился под лёд реки Десна в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК.
«Следственные органы <...> сообщают об обнаружении в реке Десна тела второго малолетнего ребёнка, провалившегося 20 января 2026 года под лёд», — говорится в сообщении.
Поисковая операция продолжалась почти четыре месяца. Где именно нашли погибшего, не уточняется. Назначены экспертизы, расследование продолжается.
Напомним, ребята пропали 20 января: Двое мальчиков катались на «ватрушках» по тонкому льду Десны и провалились в воду. Спасатели пробурили тысячи лунок, пытаясь найти несовершеннолетних, в поисковой операции принимали участие специалисты из четырёх регионов. Первое тело нашли спустя три недели. В ходе работ спасатели также обнаружили погибшую женщину, которая исчезла в декабре прошлого года, и не имеет отношения к детям.
