Суд не приостановил дело экс-депутата Малькевича, ушедшего на СВО

Петроградский районный суд Петербурга не стал приостанавливать уголовное дело в отношении бывшего депутата ЗакСа Александра Малькевича, который сейчас находится в зоне СВО. Заседание отложили, а защиту обязали обеспечить явку подзащитного.

Адвокаты просили приостановить дело, поскольку фигурант подписал контракт с Минобороны и убыл в зону боевых задач. Командование части официально уведомило суд, что Малькевич не может присутствовать на заседании по объективным причинам.

Однако суд эти доводы не принял. Защитница Марина Пятенок напомнила, что самовольное оставление воинской части — уголовное преступление, и её подзащитный не может его совершить. Тем не менее разбирательство перенесли, а экс-депутата потребовали доставить в заседание.

«Ходатайство… рассмотрено не было, а предварительное заседание перенесено на другую дату. При этом явка Малькевича потребовалась вновь, несмотря на то, что командование военной части приложило документы о том, что явку обеспечить невозможно в связи с нахождением моего подзащитного в зоне выполнения боевых задач», — приводит слова Пятенок РИА «Новости».

Малькевича вместе с предполагаемыми соучастниками обвиняют в хищении почти 40 миллионов рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию. По данным Следственного комитета, в 2020–2021 годах руководство ГАТР, которое финансируется из городского бюджета, заключило с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении в интернете. Тот, по версии следствия, публикации не сделал, зато подал фиктивные отчёты о якобы выполненной работе. Руководство агентства, зная, что никаких материалов на самом деле нет, всё равно перевело фонду 37,2 миллиона рублей. Деньги ушли на счета нескольких человек, включая Малькевича.

