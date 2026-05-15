Выборы мэра Олёкминска отменили из-за онлайн-голосования депутатов с эмодзи

В Якутии выборы мэра Олёкминска были признаны недействительными после того, как ряд депутатов не пришли на заседание, решив высказать мнение прямо из дома. Об этом сообщает Mash.

Досрочные выборы главы города состоялись после внезапной отставки Сергея Щеблякова. Для избрания нового мэра была созвана сессия с участием 12 из 17 депутатов, восемь из которых присутствовали очно, остальные — онлайн.

По данным канала, один из парламентариев отправил в чат эмодзи с поднятой рукой, которое было засчитано как голос «за». Ещё один «присутствующий» вообще не ответил, когда его звали.

Позже несколько других депутатов пошли в суд, чтобы оспорить итоги. Фемида признала голосование недействительными, указав на некорректный подсчёт голосов.