Си Цзиньпин пообещал Трампу семена «самых красивых роз», которыми тот восхитился
Си Цзиньпин и Дональд Трамп и Пекине. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал Дональду Трампу отправить в США семена роз, которые поразили американского лидера во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.
Занятный диалог между лидерами произошёл в саду Чжуннаньхай в Пекине. Завидев цветы, Трамп указал на них как на «самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел». Позднее Си рассказал гостю об истории места и пообещал, что отправит семена в Вашингтон.
Ранее стало известно о подготовке ответного визита Си Цзиньпина в США. По словам министра иностранных дел Китая Ван И, он состоится уже грядущей осенью.
