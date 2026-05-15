Си Цзиньпин пообещал Трампу семена «самых красивых роз», которыми тот восхитился

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал Дональду Трампу отправить в США семена роз, которые поразили американского лидера во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Занятный диалог между лидерами произошёл в саду Чжуннаньхай в Пекине. Завидев цветы, Трамп указал на них как на «самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел». Позднее Си рассказал гостю об истории места и пообещал, что отправит семена в Вашингтон.