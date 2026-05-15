«Могли бы всё», но не стали: Трамп пообещал вернуться в уже как тысячу раз «побеждённый» Иран

Американские военные полностью разгромили военный потенциал Ирана и одержали победу. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту своего самолёта.

«Мы одержали полную военную победу. Мы полностью разгромили весь их флот. Мы полностью сокрушили их ВВС. Полностью разгромили ПВО и системы слежения, уничтожили их лидеров», — сказал он.

При этом американский лидер раскритиковал ряд американских СМИ, в том числе телеканал CNN и газету The New York Times, за якобы неправдивые публикации о ходе войны. Глава государства даже назвал изменой попытки убедить публику в стойкости Тегерана. В то же время Трамп пообещал, что Штаты ещё вернутся в Иран.

«Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не всё доделали до конца. Мы вернёмся и все доделаем... Мы могли бы вывести из строя их мосты и электросети. За два дня мы могли бы вывести из строя всё», — добавил президент США.

Ранее Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, заявив, что страна стоит перед выбором между заключением сделки и полным уничтожением. По его словам, Тегеран обязан пойти на соглашение с Вашингтоном. В противном случае, как пригрозил американский лидер, последствия окажутся фатальными. Трамп прямо заявил, что не желает доводить до такого сценария.