«Двусмысленность для сохранения лица»: Почему ядерный конфликт с Ираном невыгоден Трампу
Американист Кошкин: Трамп не будет продолжать войну в Иране, несмотря на угрозы
Президент США Дональд Трамп больше не намерен воевать с Ираном, его жёсткие заявления — лишь целенаправленная двусмысленность, чтобы ввести в заблуждение оппонентов и сохранить лицо перед своими сторонниками, уверен старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
По словам эксперта, продолжать активную военную операцию в Иране для американского лидера объективно нет смысла, хотя он часто действует именно таким образом: демонстрирует сильный характер в своём понимании, не собираясь предпринимать реальных шагов.
«Но реального продолжения войны в Иране практически точно не будет, с учётом внутриполитического давления на Трампа и приближающихся промежуточных выборов», — отметил американист беседе с «Ридусом».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Иран стоит перед серьёзным выбором. По его словам, либо ИРИ заключит сделку с США, либо подвергнется уничтожению.
