Конгрессмен Кейс: США теряли по одному самолёту в день в войне с Ираном

Американский конгрессмен-демократ Эд Кейс заявил, что США потеряли 39 летательных аппаратов во время конфликта с Ираном. По его словам, речь идёт в среднем почти об одной машине в день. Кейс ссылался на данные оборонного издания The War Zone, передаёт Anadolu Agency.

Кроме того, ещё десять самолётов, как утверждается, получили повреждения разной степени тяжести. Представитель Пентагона на слушаниях не подтвердил эти цифры, заявив, что стоимость ремонта и восстановления техники трудно оценить.

Одним из самых тяжёлых эпизодов в публикациях называют попытку эвакуации экипажа F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном. По версии Military Watch Magazine, операция обернулась новыми потерями для американской и израильской авиации, включая вертолёты, штурмовик A-10 и беспилотники MQ-9 Reaper.

Значительная часть заявленных потерь пришлась именно на дроны. По приведённым оценкам, Иран уничтожил 24 MQ-9, стоимость каждого из которых может достигать десятков миллионов долларов.

Отдельно в СМИ упоминается удар по самолёту дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry на базе в Саудовской Аравии. Air & Space Forces Magazine писало, что такой самолёт был повреждён во время иранской ракетно-дроновой атаки на Prince Sultan Air Base.

На этом фоне в Пентагоне, по данным публикаций, признавали проблемы с восполнением боеприпасов и ограниченный эффект ударов по ракетной инфраструктуре Ирана.

Ранее The New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщала, что Иран сохранил значительную часть мобильных пусковых установок и ракетных запасов. Поэтому заявления Вашингтона о серьёзном ослаблении военной инфраструктуры Тегерана начали вызывать вопросы даже внутри США.