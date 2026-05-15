Нет присяги — нет нарушений: В Югре вернули гражданство скандалистке, оскорблявшей русских

В Югре суд вернул российский паспорт приезжей женщине, которую лишили гражданства за оскорбления коренного населения. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на судебные материалы.

«Административное исковое требование <...> о признании незаконным решения о прекращении гражданства Российской Федерации удовлетворить», — указано в материалах дела.

В ходе разбирательства выяснилось, что она получила паспорт ещё в детстве, а потому не приносила присягу с обязательством соблюдать Конституцию и законы РФ, что, к слову, и было причиной прекращения гражданства. Тем не менее полиция заявила, что не согласна с Фемидой. УМВД по ХМАО намерено обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.

Скандал разразился летом 2022 года. Сосед снял на видео, как дети женщины ломают лифт в подъезде, и опубликовал запись в домовом чате с просьбой к родителям разобраться. В ответ та записала несколько гневных голосовых сообщений, в которых оскорбляла не только соседа, но и весь русский народ, а также угрожала мужчине. Суд признал её виновной в возбуждении ненависти по национальному признаку и приговорил к трём годам условно. После вступления приговора в силу Мамедову лишили российского гражданства.

Ранее стало известно, что в Магадане 44-летнюю уроженку Сумской области лишили гражданства РФ. Женщина получила российский паспорт по упрощённой процедуре в 2019 году и с тех пор постоянно проживала на Колыме. Однако её недавняя деятельность стала основанием для аннулирования документа. Решение принято за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны.