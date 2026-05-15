Лукашенко: Две трети гуманитарной помощи поступает в Белоруссию из США
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Две трети гуманитарной помощи, которую получает Белоруссия, направляют США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. При этом «дело не в объёмах», подчеркнул глава государства.
«Вообще <...> две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Беларуси, оказывают США. Как ни удивительно. Говорят: «Санкции, санкции», — но американцы молодцы», — сказал сказал лидер союзной республики.
Ранее Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Лидеры обсудили сотрудничество в экономике и обороне, а также предстоящие совместные мероприятия.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.