Украина получила право поставлять в Молдавию шкварки и живых улиток

Украина впервые сможет поставлять в Молдавию живых улиток, а также икру улиток, мясо птицы, шкварки и топлёные жиры. Об этом сообщило Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) республики после подписания новых ветеринарных сертификатов.

Документы согласовали глава ANSA Раду Мустяцэ и руководитель Госпродпотребслужбы Украины Сергей Ткачук в ходе встречи в Винницкой области. В ANSA отметили, что новые сертификаты также обновляют требования к уже поставляемым товаров. Ожидается, что это упростит работу импортёрам и экспортёрам и снимет часть технических барьеров в двусторонней торговле.

«Были подписаны новые ветеринарно-санитарные сертификаты для импорта мяса птицы и кормов… Также открывается рынок Республики Молдова для украинских шкварок, топлёных жиров, живых улиток и икры улиток», — говорится в сообщении молдавского ведомства.

