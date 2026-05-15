15 мая, 17:15

Украина получила право поставлять в Молдавию шкварки и живых улиток

Улитка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrei Armiagov

Украина впервые сможет поставлять в Молдавию живых улиток, а также икру улиток, мясо птицы, шкварки и топлёные жиры. Об этом сообщило Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) республики после подписания новых ветеринарных сертификатов.

Документы согласовали глава ANSA Раду Мустяцэ и руководитель Госпродпотребслужбы Украины Сергей Ткачук в ходе встречи в Винницкой области. В ANSA отметили, что новые сертификаты также обновляют требования к уже поставляемым товаров. Ожидается, что это упростит работу импортёрам и экспортёрам и снимет часть технических барьеров в двусторонней торговле.

«Были подписаны новые ветеринарно-санитарные сертификаты для импорта мяса птицы и кормов… Также открывается рынок Республики Молдова для украинских шкварок, топлёных жиров, живых улиток и икры улиток», — говорится в сообщении молдавского ведомства.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига выразил недовольство Израилю из-за покупки российского зерна, которое Киев называет украденным. Причиной стал заход судна с зерном из новых регионов РФ в один из израильских портов. Сибига заявил, что такие сделки бьют по международной поддержке Украины и не соответствуют принципам честной торговли в военное время.

Юлия Сафиулина
