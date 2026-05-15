Лантратова: РФ передала Украине четверых эвакуированных жителей Сумской области

Четверых жителей Сумской области, которых ранее эвакуировали из зоны боевых действий, вернули на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своём канале на платформе «Макс».

По словам омбудсмена, всё это время они находились в пунктах временного размещения в Курской области под защитой российской стороны.

«Четверых жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны», — написала она.