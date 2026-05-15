В Перми целый многоквартирный дом отправили на карантин из-за вспышки кори

В Перми жилой дом на улице Николая Островского полностью закрыли на карантин после выявления случая кори. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на сообщения жителей и объявление в подъезде. В тексте говорится, что в здании организованы противоэпидемические мероприятия.

Жильцов предупредили, что корь относится к высокозаразным вирусным инфекциям и у взрослых может протекать тяжело. Людям, которые контактировали с заболевшим, предписано медицинское наблюдение и вакцинация по эпидемическим показаниям.

Такие меры предусмотрены санитарным законодательством. В объявлении жителей попросили сообщать врачам информацию о самочувствии и наличии прививок от кори.

При появлении температуры, слабости, сыпи или покраснения глаз рекомендовано не выходить из квартиры и вызывать врача на дом. Медики из ближайшей поликлиники начали поквартирный обход. Специалисты опрашивают людей о симптомах и проверяют данные о вакцинации.

По сообщениям, в здании также организовали прививочную кампанию для профилактики дальнейшего распространения заболевания. Роспотребнадзор пока не комментировал ситуацию.

