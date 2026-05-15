Женщины попросили Мишустина поддержать налоговые льготы для мам-предпринимателей

Участники круглого стола по поддержке женщин-предпринимателей обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект «Мамин ОКВЭД». Инициатива касается налоговых послаблений для матерей, ведущих собственное дело. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.

В обсуждении участвовали предпринимательницы, самозанятые, представители малого бизнеса и медийные лица. Среди приглашённых были Арина Алекс, Ника Вайпер, Катя Добрякова, Соня Маркова и Алёна Водонаева.

Главной темой встречи стала поддержка женщин, совмещающих воспитание детей и работу. Документ предлагает дать регионам право устанавливать сниженные ставки по упрощённой системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, созданного женщинами с детьми до семи лет.

Кроме того, инициатива предусматривает возможность уменьшения налога на профессиональный доход до 1% для матерей с маленькими детьми. «Сегодня многие женщины после рождения ребёнка не уходят из экономической жизни, а пытаются сохранить дело, работать из дома, развивать самозанятость или малый бизнес», отметила депутат.

Марина Ким на круглом столе по поддержке женщин-предпринимателей.

«Но именно в этот период нагрузка на них максимальная», — подчеркнула Ким. По её словам, речь не идёт о федеральной отмене налогов. Авторы инициативы предлагают гибкий механизм, который позволит регионам самостоятельно принимать решение.

Ранее в России предложили наделять статусом «Ветеран труда» многодетных матерей, стаж работы которых достигает 15 лет. В случае принятия инициативы им будут доступны все предусмотренные званием льготы.