Клиника на Кубани выступила с заявлением после скандальной смерти школьника

Причиной смерти ребёнка в клинике «Новомед дети» в Новороссийске Краснодарского края стал анафилактический шок. Учреждение сообщило об этом в соцсети «Макс».

«Коллектив медицинского центра выступает с официальным заявлением к общественности и правоохранительным органам в защиту врача Крылосовой Елены, которая подвергается прямым угрозам [после смерти] пациента, трагически скончавшегося от анафилактического шока», — говорится в официальном заявлении клиники.

Представители клиники добавили, что специалисты действовали строго по медицинским протоколам и стандартам оказания помощи. Медики выполнили весь объём реанимационных мероприятий сразу после появления признаков ухудшения состояния пациента.

Напомним, в новороссийском филиале клиники «Новомед» скончался восьмилетний школьник. Предварительно, врачи ввели ребёнку сильнодействующие антибиотики в неверной дозировке, после чего сердце остановилось. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело. Статья квалификации — причинение смерти по неосторожности.