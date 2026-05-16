Клиника на Кубани выступила с заявлением после скандальной смерти школьника
Причиной смерти ребёнка в клинике «Новомед дети» в Новороссийске Краснодарского края стал анафилактический шок. Учреждение сообщило об этом в соцсети «Макс».
«Коллектив медицинского центра выступает с официальным заявлением к общественности и правоохранительным органам в защиту врача Крылосовой Елены, которая подвергается прямым угрозам [после смерти] пациента, трагически скончавшегося от анафилактического шока», — говорится в официальном заявлении клиники.
Представители клиники добавили, что специалисты действовали строго по медицинским протоколам и стандартам оказания помощи. Медики выполнили весь объём реанимационных мероприятий сразу после появления признаков ухудшения состояния пациента.
Напомним, в новороссийском филиале клиники «Новомед» скончался восьмилетний школьник. Предварительно, врачи ввели ребёнку сильнодействующие антибиотики в неверной дозировке, после чего сердце остановилось. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело. Статья квалификации — причинение смерти по неосторожности.
