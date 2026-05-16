Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 01:22

ФСБ пресекла поставку 100 кг гашиша в лесу Красногорска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Сотрудники ФСБ остановили поставку крупной партии наркотиков в Подмосковье. Злоумышленники планировали передать 100 килограммов гашиша получателям. Силовики задержали преступников в лесу. Наркотик лежал в оборудованном тайнике.

«Сотрудники ФСБ в подмосковном Красногорске пресекли поставку наркотического средства гашиш массой не менее 100 килограммов», приводит комментарий источника РИА «Новости».

Накроторговцев задержали с поличным, когда те вытащили наркотик из тайника в лесополосе. Задержанными оказались двое ранее судимых уроженцев Калининграда. Мужчины намеревались передать наркотик заказчикам. Теперь им предстоит ответить перед законом.

В Янино ребёнок выпил наркотик мамы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии
В Янино ребёнок выпил наркотик мамы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии

Ранее ФСБ накрыла в Забайкальском крае первую в регионе подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. При обыске силовики изъяли готовые дозы и ёмкости с прекурсорами. Общий объём жидкости составил более 700 литров.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ФСБ России
  • Наркотики
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar