«Я не просил об этом»: Трамп ответил на предложение Си Цзиньпина по Ирану
Дональд Трамп и Си Цзиньпин.
Президент США Дональд Трамп высказался об участии Китая в урегулировании конфликта с Ираном. Президент заявил, что отклонил предложение Си Цзиньпина, поскольку Вашингтону не требуется помощь Пекина в этом вопросе. Трамп сообщил об этом в интервью телеканалу Fox News.
Журналисты попросили американского лидера прокомментировать его реакцию на предложение председателя КНР Си Цзиньпина оказать содействие в урегулировании ближневосточного конфликта.
«Я также сказал, что нам не нужна помощь. [Я] не просил об этом», — изложил свою версию событий глава Белого дома.
Ранее Трамп признался, что во время визита в Китай обсуждал с Си Цзиньпином украинский конфликт. Американский лидер отметил, что он считает досадным тот ущерб, который ВС РФ наносят военным Украины.
