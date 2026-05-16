Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 23:18

«Я не просил об этом»: Трамп ответил на предложение Си Цзиньпина по Ирану

Трамп отказался от помощи Си Цзиньпина в решении конфликта с Ираном

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © X / The White House

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп высказался об участии Китая в урегулировании конфликта с Ираном. Президент заявил, что отклонил предложение Си Цзиньпина, поскольку Вашингтону не требуется помощь Пекина в этом вопросе. Трамп сообщил об этом в интервью телеканалу Fox News.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать его реакцию на предложение председателя КНР Си Цзиньпина оказать содействие в урегулировании ближневосточного конфликта.

«Я также сказал, что нам не нужна помощь. [Я] не просил об этом», — изложил свою версию событий глава Белого дома.

Не «силовое» рукопожатие: Эксперты раскрыли язык тела Трампа и Си на переговорах
Не «силовое» рукопожатие: Эксперты раскрыли язык тела Трампа и Си на переговорах

Ранее Трамп признался, что во время визита в Китай обсуждал с Си Цзиньпином украинский конфликт. Американский лидер отметил, что он считает досадным тот ущерб, который ВС РФ наносят военным Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar