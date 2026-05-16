16 мая, 02:07

С покинувшей Россию Исинбаевой начали принудительно взыскивать долги

Елена Исинбаева. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая сейчас проживает в Испании. Соответствующие материалы поступили в службу из суда Волгограда, пишет ТАСС.

Согласно документам, спортсменка не выплатила кредит в установленный срок. 13 мая в отношении Исинбаевой было открыто исполнительное производство на сумму 7187 рублей.

Получили всё от России и предали. За что презирают Родину Касаткина, Исинбаева и другие «переобувшиеся» чемпионы
Ранее также сообщалось, что на спортсменку подали иск из-за долгов по ЖКХ. По данным СМИ, задолженность за две квартиры бизнес-класса в Москве превысила 440 тысяч рублей.

