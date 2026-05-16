Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов в интервью РИА «Новости» рассказал о тяжёлой экономической ситуации в Латвии. Местные жители вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить стремительно растущие коммунальные услуги.

Средняя зарплата в республике после вычета подоходных налогов составляет около 800 евро. Это в два с половиной раза меньше, чем в Германии. При этом цены на продукты выросли в три раза, а стоимость коммунальных услуг, особенно электроэнергии, продолжает увеличиваться.

«Они экономят на еде. Они за двухкомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров платят 270 евро. Это за коммунальные услуги», – сказал Панкратов.

Тяжелее всего приходится латвийским пенсионерам, чьи страховые выплаты составляют от 300 до 450 евро. Пожилые люди вынуждены покупать самые дешёвые продукты: макароны, хлеб. О сыре, стоимость которого превышает 25 евро, они уже не говорят.

«Не берут уже ничего из продуктов, что не уценено», – добавил собеседник.

