16 мая, 04:13

Покупают только хлеб и макароны: Латвийцы находятся в бедности из-за дорогой коммуналки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NorthSky Films

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов в интервью РИА «Новости» рассказал о тяжёлой экономической ситуации в Латвии. Местные жители вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить стремительно растущие коммунальные услуги.

Средняя зарплата в республике после вычета подоходных налогов составляет около 800 евро. Это в два с половиной раза меньше, чем в Германии. При этом цены на продукты выросли в три раза, а стоимость коммунальных услуг, особенно электроэнергии, продолжает увеличиваться.

«Они экономят на еде. Они за двухкомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров платят 270 евро. Это за коммунальные услуги», – сказал Панкратов.

Тяжелее всего приходится латвийским пенсионерам, чьи страховые выплаты составляют от 300 до 450 евро. Пожилые люди вынуждены покупать самые дешёвые продукты: макароны, хлеб. О сыре, стоимость которого превышает 25 евро, они уже не говорят.

«Не берут уже ничего из продуктов, что не уценено», – добавил собеседник.

Ранее Life.ru писал, что средняя цена газа в Европе в 2026 году ожидается на уровне 432 долларов за 1 тысячу кубометров. В 2025 году средние цены на крупнейшем европейском хабе TTF выросли на 9% из-за перестройки энергорынка, ограничения импорта газа из России и увеличения закупок СПГ.

Юния Ларсон
