15 мая, 08:58

«Прецедент для всей Европы»: Политолог оценил отставку Правительства Латвии по вине Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Girts Ragelis

Отставка правительства Латвии стала прецедентом не только для республики, но и для всей Европы. Об этом заявил газете «Известия» политолог Александр Носович.

По его словам, непосредственной причиной падения кабинета стали действия украинской стороны. Речь идёт об атаке беспилотников, которые вместо целей в Псковской области нанесли удар по латвийской критической инфраструктуре.

Эксперт ожидает корректировки внешнеполитического курса Риги. Государства Восточной Европы в последнее время пытаются дистанцироваться от конфликта на Украине из-за растущих угроз вовлечения в противостояние.

Страны Балтии долгое время были исключением, но инцидент с дронами заставил их осознать риски. Смена правящей коалиции в Латвии, по мнению Носовича, закрепит процесс отхода от безусловной поддержки Киева.

Песков предупредил Латвию о новых отставках из-за украинских БПЛА
Напомним, что на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов. После этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о потере доверия к министру обороны Андрису Спрудсу. Она предложила на пост главы оборонного ведомства полковника вооружённых сил Райвиса Мелниса, который, по её словам, в настоящее время находится на Украине. Позднее премьер Латвии заявила, что уходит в отставку. Силиня уверена, что оппоненты просто не поняли её попытки «спасти» Латвию путём смены министра обороны.

