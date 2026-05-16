В Белгородской области погиб мирный житель

Мужчина погиб в посёлке Дубовое Белгородского округа в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По предварительной информации, повреждения получил частный дом — в здании пострадали кровля, окна и инженерные коммуникации. Кроме того, разрушения затронули внутреннюю отделку жилья. На территории продолжают работать оперативные службы. Специалисты обследуют район и уточняют последствия.

Ранее под удар беспилотника попало село Нечаевка Белгородского округа. Во время атаки пострадал мирный житель. FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. После попадания машина загорелась и полностью выгорела.