15 мая, 20:39

Мужчина пострадал от атаки FPV-дрона на машину в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

ВСУ атаковали дронами село Нечаевка Белгородского округа. В результате налёта пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон поразил автомобиль, в котором находился мужчина. Оперативный штаб по Белгородской области сообщил об этом инциденте.

Мужчина получил слепые осколочные ранения спины. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия и транспортировала пострадавшего в областную клиническую больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль после удара полностью сгорел.

Число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород выросло до девяти

Ранее в селе Солдатское Ракитянского округа Белгородской области от детонации дрона пострадали четверо местных жителей. Среди раненых оказались мужчина и три женщины. Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Лия Мурадьян
