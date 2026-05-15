Четверо мирных жителей ранены при детонации дрона в белгородском селе Солдатское

В Белгородской области продолжаются атаки украинских беспилотников на гражданские объекты. По данным оперативного штаба, в селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона пострадали четверо местных жителей.

Среди раненых – мужчина и три женщины. Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода, где им окажут всю необходимую помощь.

Удар FPV-дронами также нанёс ущерб инфраструктуре села. Повреждены окна и фасад коммерческого объекта, частный жилой дом, надворная постройка, а также автомобиль и трактор.

Информация о других последствиях атаки уточняется. На месте продолжают работу оперативные службы.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до девяти человек. Среди раненых – 19-летний молодой человек с акубаротравмой и осколочными ранениями лица и ног. Трое пострадавших были госпитализированы в городскую больницу № 2, ещё один мужчина отказался от госпитализации.