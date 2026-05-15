Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 20:03

Четверо мирных жителей ранены при детонации дрона в белгородском селе Солдатское

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

В Белгородской области продолжаются атаки украинских беспилотников на гражданские объекты. По данным оперативного штаба, в селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона пострадали четверо местных жителей.

Среди раненых – мужчина и три женщины. Все они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода, где им окажут всю необходимую помощь.

Удар FPV-дронами также нанёс ущерб инфраструктуре села. Повреждены окна и фасад коммерческого объекта, частный жилой дом, надворная постройка, а также автомобиль и трактор.

Информация о других последствиях атаки уточняется. На месте продолжают работу оперативные службы.

За шесть часов над регионами России сбили 56 беспилотников
За шесть часов над регионами России сбили 56 беспилотников

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до девяти человек. Среди раненых – 19-летний молодой человек с акубаротравмой и осколочными ранениями лица и ног. Трое пострадавших были госпитализированы в городскую больницу № 2, ещё один мужчина отказался от госпитализации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar