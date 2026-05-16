Москву с понедельника накроет аномальная 30-градусная жара из Средней Азии

Май в Московском регионе вступает в финальную, самую знойную фазу. Синоптики Гидрометцентра РФ предупреждают: аномально жаркая погода придёт в столицу на следующей неделе, и виной всему — тепловой гребень из Средней Азии.

В период с понедельника (18 мая) по пятницу (22 мая) среднесуточная температура будет превышать норму на 7–9 градусов. В Москве ожидается сильная жара: днём воздух прогреется до 30–32 градусов выше нуля.

«Причиной станет распространение из Средней Азии тёплого тропосферного гребня в центр европейской части РФ, что обеспечит высокий температурный фон», — пояснили метеорологи.

Однако не обойдётся без дождей: к выходным по южной и западной периферии гребня начнёт поступать более влажный воздух с Чёрного и Каспийского морей, что вызовет кратковременные ливни и грозы в столичном регионе.

Эксперты напомнили определение: «аномально жаркая погода» фиксируется, если в течение пяти дней столбик термометра держится выше климатической нормы на 7 градусов и более. Для Москвы критерий «сильной жары» — это +30, для других регионов — +35. Так что прячьте зонты в тень и готовьтесь к душным дням. Дачников предупреждают об опасности солнечных ударов.

Ранее Life.ru рассказывал, что, по словам учёных, природный феномен Эль-Ниньо принесёт в Россию жаркое лето, однако никаких катастрофических последствий для нашей страны не будет. Однако метеозависимым придётся столкнуться с локальными скачками давления и влажности.