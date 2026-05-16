В России вырастет пошлина за телефонные номера впервые за 12 лет — сразу вдвое

Сотовым операторам готовят повышение налоговой нагрузки. Минцифры уведомило отрасль о росте госпошлин за ресурсы нумерации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте министерства.

Новые ставки начнут действовать с 1 июня 2026 года. За один телефонный номер придётся платить 100 рублей вместо прежних 50. Код идентификации сетей мобильной связи подорожает с 3,25 до 6,5 миллиона рублей.

Последний раз пошлины поднимали в 2014 году (тогда с 20 до 50 рублей). Теперь — новая индексация, которая может отразиться на рынке неоднозначно. Гендиректор «Комфортела» Дмитрий Петров объяснил РБК, что сильного влияния не будет, так как рынок переномерован. Но эксперты предупреждают: операторам придётся решать, закупаться ли номерами впрок сейчас или закладывать рост цен в тарифы.

Если действовать с умом, можно устроить акции. Однако ошибка в прогнозах приведёт к убыткам. Операторы официально не комментируют, как изменение повлияет на кошельки абонентов. Но анализ показывает: спрос со стороны компаний, скорее всего, превысит клиентский, и часть «симок» просто повиснет в ожидании владельцев. Окончательная цена для нас с вами — вопрос конкуренции.

