По итогам визита Путина в Китай ожидается подписание ряда документов
Обложка © Life.ru
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 20 мая ожидается подписание совместного заявления на высшем уровне.
«По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов», — сообщили в Кремле.
Документы коснутся различных направлений сотрудничества между Россией и Китаем, включая экономику, политику и межправительственные программы.
Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин во время экскурсии для президента США Дональда Трампа в правительственной резиденции Чжуннаньхай упомянул российского лидера Владимира Путина.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.