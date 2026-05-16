По итогам визита Путина в Китай ожидается подписание ряда документов

«По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов», — сообщили в Кремле.

Документы коснутся различных направлений сотрудничества между Россией и Китаем, включая экономику, политику и межправительственные программы.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин во время экскурсии для президента США Дональда Трампа в правительственной резиденции Чжуннаньхай упомянул российского лидера Владимира Путина.