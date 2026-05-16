Кремль объявил о визите Путина в Китай 19–20 мая

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом КНР», — сообщили в Кремле.

Во время поездки ожидаются переговоры с руководством Китая и обсуждение текущего состояния двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписание ряда документов.