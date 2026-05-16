16 мая, 06:13

Кремль объявил о визите Путина в Китай 19–20 мая

Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом, где встретился с коллегой Си Цзиньпином. Даты объявили в Кремле.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом КНР», — сообщили в Кремле.

Во время поездки ожидаются переговоры с руководством Китая и обсуждение текущего состояния двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписание ряда документов.

СМИ выяснили, что Си Цзиньпин рассказал Трампу о Путине

К слову, Си Цзиньпин принял президента США Дональда Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе этой поездки были заключены «фантастические сделки» на на «сотни миллиардов долларов». А на следующей неделе Си примет Путина, лидеры намерены обсудить и итоги встречи с Трампом.

Андрей Бражников
