Кремль объявил о визите Путина в Китай 19–20 мая
Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом, где встретился с коллегой Си Цзиньпином. Даты объявили в Кремле.
«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом КНР», — сообщили в Кремле.
Во время поездки ожидаются переговоры с руководством Китая и обсуждение текущего состояния двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписание ряда документов.
К слову, Си Цзиньпин принял президента США Дональда Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе этой поездки были заключены «фантастические сделки» на на «сотни миллиардов долларов». А на следующей неделе Си примет Путина, лидеры намерены обсудить и итоги встречи с Трампом.
