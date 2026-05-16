Путин и Си Цзиньпин во время встречи откроют Годы образования в России и Китае

В ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай он вместе с председателем КНР Си Цзиньпином примет участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая на 2026–2027 годы.

Кроме того, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам.