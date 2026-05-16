Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 06:24

Путин и Си Цзиньпин во время встречи откроют Годы образования в России и Китае

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

В ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай он вместе с председателем КНР Си Цзиньпином примет участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая на 2026–2027 годы.

«Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 гг.)», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

Кремль объявил о визите Путина в Китай 19–20 мая
Кремль объявил о визите Путина в Китай 19–20 мая

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar