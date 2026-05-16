Отдыхать, учиться и работать: Всё больше американцев летит в Россию окольными рейсами

Несмотря на санкционное противостояние и отсутствие прямого авиасообщения, американцы не перестали интересоваться Россией. Согласно статистике, за первый квартал 2026 года нашу страну посетили 2 743 гражданина США.

Это почти на 190 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 2 556). Главная цель — туризм: 1 027 путешественников приехали посмотреть на Москву, Петербург и Байкал. Ещё 861 американец прибыл с частными визитами (к родственникам или друзьям), а 540 — по делам бизнеса.

Любопытно, что 201 гость из США приехал сюда работать, а 21 человек — учиться. Большинство (2 562) добирались самолётами (со стыковками, поскольку прямых рейсов нет), и 85 — на автомобилях.

Процедура въезда для граждан США остаётся сложной: нужна виза по приглашению, а с июня 2025 года — ещё и персональный QR-код через портал RuID. Но, видимо, закрытое небо и бюрократические препоны не отпугивают тех, кому действительно нужно здесь оказаться. Американский бизнес ищет возможности, а рядовые обыватели — просто новых впечатлений, пишет TACC.

